Ottantenne in stato confusionale e riversa a terra. Soccorsa dalle guardie giurate
L’anziana era accasciata in via Parma, zona Farnesiana. Il personale Sicuritalia in presidio di zona l’ha soccorsa richiedendo l’immediato intervento di 118 e Forze dell’Ordine
Redazione Online
|3 ore fa
Una anziana 80enne, in stato confusionale e riversa a terra, è stata salvata verso le 4.20 della notte tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio in via Parma a Piacenza. La donna è stata trovata riversa a terra da una guardia giurata Sicuritalia in presidio nella zona, che le ha prestato soccorso e ha chiamato l’immediato intervento di 118 e Forze dell’Ordine.
La donna era in stato confusionale, ricordava a malapena il proprio nome, e non era in grado di indicare con precisione l’indirizzo della propria abitazione. Giunti sul posto, i sanitari del 118, dopo un primo controllo sanitario in loco hanno trasportato l'anziana al pronto soccorso per accertamenti.
