Palazzo Costa Ferrari rinasce con abitazioni per anziani, uffici e spazi pubblici

C’è uno splendore palatino custodito in centro storico. Sotto minaccia, dopo anni di abbandono, di progressivo degrado. A scongiurare un malinconico destino che i falliti tentativi di vendita o affidamento in concessione prospettavano come segnato per Palazzo Costa Ferrari ecco irrompere la notizia che sovverte i pronostici.

L’ultimo di quei tentativi è andato a buon fine, la storica dimora nobiliare tra via Carducci e via Romagnosi ha trovato un investitore che si propone un piano di rilancio e valorizzazione che l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile, ha giudicato convincente, tanto da affidarglielo in concessione per 43 anni.

Si chiama Andrea Borlenghi, è un imprenditore nato a Cortemaggiore nel 1992, laureato in Business management all’università Cattolica di Piacenza. «Il palazzo rinascerà e riprenderà vita con spazi pubblici accessibili», racconta contattato da “Libertà”, «ci saranno abitazioni per anziani, uffici e altri spazi pubblici, lo scopo ultimo è dare lustro ulteriore al centro città e ridare vita ad aree che per decenni sono state purtroppo chiuse, il progetto del Demanio è estremamente visionario e ammirabile nel voler ridare vita a questo palazzo».