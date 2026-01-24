Pale eoliche sul Crociglia, parte l’iter
Il contestato progetto della società Ferriere Wind è al vaglio del Ministero. Si possono presentare osservazioni entro il 21 febbraio
Nadia Plucani
|6 ore fa
l monte Crociglia nella cui zona è stata richiesta la realizzazione del parco eolico
È stata resa pubblica la documentazione completa relativa al progetto di un parco eolico tra l’Alta Valdaveto e la provincia di Genova, proposto da Ferriere Wind srl, società con sede a Milano. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato anche la procedibilità dell’istanza, passaggio che non equivale a un’approvazione, ma che avvia formalmente l’iter per l’eventuale autorizzazione del progetto.
Tutti i soggetti interessati - cittadini, amministrazioni comunali e realtà locali - potranno presentare osservazioni formali nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (Via), inviandole al Ministero entro il 21 febbraio prossimo: una scadenza considerata particolarmente ravvicinata, alla luce della mole di consistente e della complessità tecnica della documentazione da esaminare.
Entro la stessa data saranno acquisiti anche i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici cui è stata comunicata la procedibilità dell’istanza: in primo luogo i Comuni di Ferriere e Santo Stefano d’Aveto, direttamente interessati dall’impatto del progetto, ma per conoscenza anche i Comuni di Piacenza e Genova, le due Province, e i Comuni dell’Alta Valtrebbia, Valnure, Valdaveto, Valtaro e Valceno.
Una pala in funzione sull’Aserei
