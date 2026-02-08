Il caso Crociglia sul Tg5: la battaglia anti-eolico conquista i riflettori nazionali
La manifestazione di sabato a Ferriere, con oltre 300 partecipanti, non passa inosservata dai media nazionali, anche grazie alla costante copertura garantita dal gruppo Libertà
Redazione Online
|22 minuti fa
"Giù le mani dai crinali". Lo slogan della protesta contro il parco eolico sul monte Crociglia, a Ferriere, è arrivato sotto i riflettori nazionali: ieri il Tg5 ha dedicato ampio spazio alla manifestazione di sabato pomeriggio in Val Nure, organizzata da residenti, escursionisti, amministratori e ambientalisti. Un’attenzione favorita anche dalla costante copertura dell'evento garantita dal gruppo Libertà.
Il corteo, che ha riunito oltre 300 persone, è partito dalla piazza del paese per salire fino al Crociglia, dove è stata accesa la fiaccola del "no" accanto alla statua dell’arcangelo San Raffaele. Le immagini e le testimonianze sono state raccolte dalla giornalista Mediaset Carlotta Andreani all’interno di un servizio dedicato all’energia. Dopo il focus sul gas dal Congo e l’intervista all’ad di Eni, Claudio Descalzi, il Tg5 ha raccontato le criticità legate allo sviluppo delle rinnovabili, citando il caso di Ferriere insieme ad analoghe proteste in Sicilia e Sardegna.
Nelle immagini del Tg 5 mandate in onda è visibile il serpentone di manifestanti che attraversa il cuore del paese della Val Nure, alzando lo striscione “Giù le mani dai crinali”. Libertà, con tutti i suoi mezzi, in queste settimane ha ampiamente documentato i contenuti della protesta. Un “no” a un impianto di forte impatto ambientale, e non ideologico, è stato sempre sostenuto dai manifestanti, che è anche la ragione per cui dal fronte ambientalista si sono alzate voci di critica alla realizzazione ritenuta foriera più di danni che di reali vantaggi.
E sono stati in tantissimi sabato pomeriggio nonostante il maltempo a dire "no", a gran voce, al parco eolico presentato dalla Ferriere Wind srl. Dal palco di piazza ex municipio di Ferriere si sono alternati amministratori, guide ambientali ed escursionistiche, rappresentanti delle associazioni.
