Palloncini pieni d'acqua e oggetti lanciati contro le auto a Borgonovo

Una banda di ragazzini imperversa a Borgonovo lanciando bombe d'acqua e oggetti a caso contro le auto.

È l’ultima pericolosissima pratica messa in atto, pare, da un gruppo di ragazzini appena adolescenti che si apposta dietro alberi e siepi e, al passaggio delle auto, inizia a tirare bombe d'acqua oppure oggetti. Le vittime di questi agguati sono già diverse, tra cui un papà che l’altra sera, con in macchina i figli, alla rotatoria del Basko si è visto scoppiare sul parabrezza qualcosa, forse un palloncino, pieno d’acqua.

«Mi sono spaventato tantissimo – racconta l’uomo – , potevo perdere il controllo dell’auto e fare un incidente». A quanto pare, come segnalano anche diversi post che sono comparsi sui social, l’episodio non sarebbe isolato. Dopo aver lanciato le bombe d'acqua i ragazzini fuggono in sella alle biciclette, approfittando dello spaesamento provocato all'automobilista.

Nel frattempo i carabinieri stanno facendo accertamenti per risalire all'identità degli autori di questi sconsiderati gesti.