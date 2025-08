Panchina di Sarmato spalmata di grasso per cacciare i ragazzi

Chiazze di grasso lubrificante su panche e tavoli di pietra, tali da impedire l’utilizzo dell’area di ristoro. Ma questa volta i vandali potrebbero non essere i “soliti” ragazzini, bensì , come accaduto a Carpaneto e riportato ieri da Libertà, qualcuno che spinge per cacciare dalla zona i giovani che frequentano l’area verde. Sarmato s’interroga sul danneggiamento avvenuto nei giorni in piazza Cortiglio, in corrispondenza di una delle tre zone con tavoli e panchine poste agli angoli della piazza: una mano ignota ha pensato di stendere uno strato di grasso sulla superficie delle sedute e del tavolo.