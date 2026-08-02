Paolo Immovilli docente universitario: «Un traguardo per tutta l’Ausl»

«Non è solo un traguardo personale, ma della Neurologia e dell’intera Azienda Usl». Con queste parole Paolo Immovilli, direttore della Neurologia dell’ospedale di Piacenza, racconta il significato della sua nomina a professore universitario. Un riconoscimento che va oltre il percorso individuale e che rappresenta un nuovo tassello nel processo di integrazione tra l’Azienda Usl di Piacenza e l’Università di Parma, rafforzando la ricerca, la formazione dei futuri medici e l’innovazione delle cure offerte ai cittadini.

La carriera universitaria si fonda su tre pilastri: ricerca, didattica e attività assistenziale. È lungo queste direttrici che si è sviluppato il percorso professionale di Immovilli, iniziato durante gli anni della specializzazione con gli studi dedicati alla sclerosi multipla e proseguito con progetti di ricerca nazionali sulle patologie neurologiche e sull’ictus. Un’attività scientifica affiancata all’impegno nell’insegnamento, reso possibile dalla presenza a Piacenza del corso di laurea internazionale in Medicine and Surgery dell’Università di Parma, dove il neurologo insegna Scienze neurologiche.

«La nostra struttura diventerà una sede universitaria con una cattedra di Neurologia: la mia nomina è il primo passo di un percorso destinato a crescere ulteriormente», sottolinea il professore.