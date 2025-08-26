"Parcheggiatore" di via Nova allontanato da Piacenza

Petulante, irritabile, risentito e qualche volta un po’ aggressivo. Le molteplici segnalazioni alle forze dell’ordine avevano descritto così il finto parcheggiatore di via Nova. Solo le volanti della polizia erano intervenute una decina di volte per questo pseudo parcheggiatore. Protagonista dell’episodio un quarantenne nigeriano senza lavoro e senza fissa dimora. Alla fine la questura di Piacenza lo ha sottoposto a un divieto di dimora da Piacenza e l’africano ha dovuto fare “fagotto”. In caso di un suo ritorno rischia una denuncia penale. L’uomo si era inventato un lavoro tutto suo. Si era piazzato davanti al parcheggio interrato di via Nova giocando sull’equivoco: quando arrivava un automobilista, si prodigava nel fornire indicazioni o nell’aiutare a fare manovra. Alla fine allungava la mano lasciando supporre che lui fosse il parcheggiatore.