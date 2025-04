"Parcheggio auto impreciso" e arriva la multa alla studentessa

“Lasciava il veicolo in zona di sosta, collocandolo fuori dagli spazi previsti dalla segnaletica.” È quanto recita la multa che si è trovata sul parabrezza una studentessa universitaria piacentina, tirocinante, che ogni giorno si reca a Milano senza percepire alcuno stipendio. L’altro giorno, aveva parcheggiato la sua auto in via dei Pisoni e si è ritrovata una sanzione da 29,40 euro per aver “sforato” di qualche centimetro le linee delle strisce del parcheggio.

«Multe solo per fare cassa»

«Sono multe che ti colpiscono solo per fare cassa. Verrebbe da pensare che servano a coprire gli sprechi comunali, dal momento che situazioni come questa sembrano una gabella o un mezzo imbroglio legalizzato», ha commentato la donna.

Altre segnalazioni analoghe

Sul controllo effettuato nel parcheggio utilizzato dai pendolari – per lo più studenti e operai – aveva già scritto un lettore di Libertà nell’edizione di sabato: una quarantina le auto dei malcapitati “colpevoli” di non aver parcheggiato in modo perfettamente regolare.