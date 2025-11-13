Parcheggio dietro alla Collegiata: «Servono percorsi pedonali sicuri»

Ok al parcheggio dietro la Collegiata di Castel San Giovanni, a patto che siano previsti percorsi pedonali, segnaletica e arredo urbano. È quanto chiedono le associazioni di categoria dei commercianti, Confesercenti e Confcommercio, che in una nota congiunta intervengono sull’annunciato progetto di realizzare un posteggio a ridosso di corso Matteotti, in pieno centro storico, dietro la Collegiata. Progetto su cui è in corso una forte polemica, con l'avvio di una raccolta firme da parte del gruppo di minoranza Piacere Castello che si oppone.

Nella nota congiunta le associazioni dei commercianti dicono invece di «aver sempre considerato con favore gli interventi urbanistici volti ad incrementare la dotazione di parcheggi a ridosso o all'interno dei centri storici». Allo stesso tempo le due associazioni che rappresentano i commercianti chiedono di porre attenzione a «percorsi pedonali sicuri, una segnaletica che indichi percorsi di avvicinamento e informazioni sul numero posti disponibili oltre ad un adeguato arredo urbano».