Parrocchia e Comune per il nuovo parco giochi

Un campo giochi per Roncaglia nato dalla collaborazione tra la Parrocchia, che ha messo a disposizione l’area, e il Comune che ha riqualificato e allestito lo spazio. Erano in tanti, ieri pomeriggio, all’apertura ufficiale e alla benedizione da parte di don Giuseppe Sbuttoni: bambini, famiglie, residenti della frazione. Con loro anche la sindaca Katia Tarasconi e il vicesindaco Matteo Bongiorni che ci tenevano ad essere presenti a questo momento di apertura ufficiale. L’obiettivo era mettere a disposizione dei cittadini uno spazio pubblico per i più piccoli, particolarmente importante soprattutto dopo che è venuta meno la possibilità di utilizzo dell'ex scuola di Roncaglia e del suo spazio esterno.

«Il fatto che oggi siamo così numerosi – ha detto la sindaca, parlando ai presenti – dimostra quanto sia indispensabile per una comunità avere a disposizione luoghi come questo. Le criticità sono tante, ne siamo consapevoli, ma andiamo avanti, un passo alla volta e insieme. La nostra vicinanza e il nostro impegno, come Amministrazione, si sono e continueranno ad esserci». «Un'iniziativa doverosa - ha aggiunto il vicesindaco Bongiorni - attraverso la quale si è inteso sia dare un segnale concreto di attenzione restituendo a Roncaglia un luogo funzionale e sicuro, sia soprattutto sostenere quel senso di comunità che rappresenta il vero valore».

Dopo l’informale inaugurazione e la benedizione è seguito un momento conviviale organizzato dai residenti presso il vicino circolo Anspi: un'occasione di dialogo che l’assessore Matteo Bongiorni e i consiglieri comunali Matteo Anelli e Andrea Fossati hanno condiviso con i cittadini, confrontandosi sui temi più sentiti dalla frazione, come il traffico, la sicurezza stradale, la ricostruzione di uno spazio pubblico a disposizione della comunità e la riqualificazione della scuola della vicina frazione di Borghetto.