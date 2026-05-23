"Passeggiata della legalità" tra le vie di Castel San Giovanni

Gli adolescenti delle scuole medie di Castel San Giovanni hanno intrapreso una "Passeggiata della legalità" per affermare il proprio diritto a vivere in un mondo libero dalle mafie. La marcia ha toccato diversi luoghi in cui i giovanissimi hanno depositato simboli, disegni, riflessioni, parole chiave. Tutte con un unico filo conduttore e cioè la legalità.

Partiti dalla biblioteca delle scuole i gruppi di alunni e alunne, con anche una rappresentanza del consiglio comunale dei ragazzi, ha fatto tappa ai giardini pubblici di via I Maggio. Quelli dove una targa ricorda i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, uccisi in un attentato di mafia il 2 aprile del 1985, a Pizzolungo in Sicilia. Tra le altre tappe il comune, le vie del mercato e infine nonna quercia, lungo via Manzella.