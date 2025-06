Paura al centro estivo parrocchiale, bimbo ferito alla testa

Un bambino di sei anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di venerdì 27 giugno, poco dopo le 12, nell'area parrocchiale del Corpus Domini, dove era in corso il Grest. Sembra, da una prima ricostruzione dei fatti, che il giovane sia stato colpito alla testa dalla caduta di una porta da calcio utilizzata per le attività ricreative del centro di via Quaglia. Subito è stato soccorso dai presenti e sul posto si sono precipitate automedica ed auto infermieristica del 118. Il bambino ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato a Parma con l'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero serie.