Pausa pranzo in centro con i gas di scarico del camion

Ore 13, via XX Settembre, pieno centro storico di Piacenza. Un camion della nettezza urbana attraversa lentamente la strada, a pochi centimetri dai tavolini esterni di bar e ristoranti. È l’ora della pausa pranzo e i clienti si ritrovano immersi nei fumi del mezzo, proprio mentre mangiano. A segnalare la situazione è un cittadino, che denuncia: «È inaccettabile vedere un camion dell’immondizia passare qui a quest’ora. Dovrebbe farlo al massimo alle 7 del mattino, e con un mezzo moderno, non con questo scarico che intossica tutti».

Il malcontento è condiviso anche da altri presenti, che ricordano come in molte città italiane ed europee – da Milano a Parigi – i servizi di raccolta e pulizia urbana si svolgano alle prime ore del mattino, per non interferire con la vita cittadina e il turismo. In questo caso, come fa sapere Iren, si tratta del camion compattatore per la carta, previsto tra le 13.30 e le 14, orario che – spiega l’azienda della nettezza urbana – è stato concordato con i commercianti per evitare il traffico scolastico e la presenza di pedoni. Tuttavia, Iren si dice disponibile a valutare nuovi orari, se richiesti da Comune e dagli esercenti. Inoltre, è allo studio l’introduzione di mezzi elettrici, meno inquinanti e più adatti alle vie storiche del centro.