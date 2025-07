Pecorara, restyling per l'area feste e giochi

Nuova veste per l'area feste e l'area giochi di Pecorara. La struttura utilizzata dalle associazioni del paese aveva bisogno di un restyling, al pari del campo giochi ormai datato. Con un investimento di 150 mila euro la "casetta" utilizzata dalle associazioni, di proprietà pubblica, è stata completamente rifatta e riadattata alle nuove esigenze. Allo stesso modo anche il campo giochi per i più piccoli e i bagni a servizio di tutti i visitatori sono stati ammodernati.

In entrambi i casi si tratta di interventi che possono sembrare banali, ma che per territori montani rappresentano la riqualifica di "punti nevralgici – sottolinea il sindaco Franco Albertini – che vengono utilizzati dalla comunità locale per i momenti di incontro, convivialità e le feste che animano in particolare la nostra estate".