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Pellegrini e muli a passeggio in piazza Cavalli

Provengono dalla Svizzera e hanno incuriosito residenti e agenti della Polizia locale nella loro tappa piacentina

Redazione Online
|4 ore fa
Il mulo che riposa all'ombra di palazzo Mercanti
Il mulo che riposa all'ombra di palazzo Mercanti
1 MIN DI LETTURA
Chi nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo, è passato in piazza Cavalli non poteva non accorgersi della presenza di due muli a servizio di alcuni pellegrini provenienti dalla Svizzera. Immagini che ci fanno tornare indietro nel tempo e che hanno incuriosito cittadini e agenti della polizia locale di Piacenza. 
All'ombra di palazzo Mercanti i viaggiatori hanno fatto una breve pausa nel cammino che li porterà a Roma. Dopo un caffè e qualche foto muli e pellegrini hanno ripreso il viaggio verso Corso Vittorio Emanuele con l'obiettivo di riprendere la storica via Francigena.

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