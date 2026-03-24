Pellegrini e muli a passeggio in piazza Cavalli

Chi nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo, è passato in piazza Cavalli non poteva non accorgersi della presenza di due muli a servizio di alcuni pellegrini provenienti dalla Svizzera. Immagini che ci fanno tornare indietro nel tempo e che hanno incuriosito cittadini e agenti della polizia locale di Piacenza.

All'ombra di palazzo Mercanti i viaggiatori hanno fatto una breve pausa nel cammino che li porterà a Roma. Dopo un caffè e qualche foto muli e pellegrini hanno ripreso il viaggio verso Corso Vittorio Emanuele con l'obiettivo di riprendere la storica via Francigena.