Pellegrini e muli a passeggio in piazza Cavalli
Provengono dalla Svizzera e hanno incuriosito residenti e agenti della Polizia locale nella loro tappa piacentina
Redazione Online
|4 ore fa
Il mulo che riposa all'ombra di palazzo Mercanti
Chi nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo, è passato in piazza Cavalli non poteva non accorgersi della presenza di due muli a servizio di alcuni pellegrini provenienti dalla Svizzera. Immagini che ci fanno tornare indietro nel tempo e che hanno incuriosito cittadini e agenti della polizia locale di Piacenza.
All'ombra di palazzo Mercanti i viaggiatori hanno fatto una breve pausa nel cammino che li porterà a Roma. Dopo un caffè e qualche foto muli e pellegrini hanno ripreso il viaggio verso Corso Vittorio Emanuele con l'obiettivo di riprendere la storica via Francigena.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Accogliamo chi prega ma siamo anche sarte, tagliamo e cuciamo»
2.
Pozzo senza autorizzazioni e acqua pubblica per il bestiame: 20mila euro di sanzioni
3.
Inaugurato il ponte sul Nure, Salvini: «Un esempio per tutti i cantieri italiani»
4.
Ponte sul Po di Castelvetro, degrado non previsto: il progetto cambia