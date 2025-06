Pendolare da Potenza a Piacenza per l'immissione in ruolo

Il cuore diviso tra l’amore per la famiglia e quello per l’insegnamento: ogni domenica Tiziana Piccininno salutava il marito e le figlie di nove e quattro anni per riabbracciarle tre giorni dopo. Insegnante di 44 anni, Tiziana ha attraversato l’Italia in aereo, da Potenza a Piacenza ogni settimana, con un obiettivo: l’immissione in ruolo dopo anni di precariato. Un’opportunità che si è aperta all’istituto Parini di Podenzano. Grazie al supporto del suo team personale: marito, papà, amiche e colleghe, l’insegnante potentina ha potuto coronare il suo sogno. Quella di Tiziana è una storia comune a tanti docenti che si spostano dal Sud al Nord: esempi di determinazione, coraggio e dedizione al mondo della scuola. Il treno del rientro è in ritardo, l’ennesimo intoppo in un anno di sacrifici, ma oggi Tiziana sorride e ringrazia chi l’ha supportata in questa esperienza memorabile.