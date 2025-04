Per avere l'acqua del Brugneto è partita la raccolta firme

«Senza il suo sangue la valle muore». Il motto della lotta per il Cassingheno nel 1993 è tornato e accompagna la raccolta firme che è partita ieri online ma sarà a stretto giro anche cartacea, nei bar, nei locali della valle e di Piacenza, tra i mercati, nelle palestre, nei campi da calcio, nelle sedi delle associazioni.

Perché da quando Libertà ha pubblicato il 21 marzo la relazione shock di Ireti Liguria nella quale si ipotizzava il rilascio zero dallaa Piacenza, di tavoli ai quali si siano sedute entrambe le Regioni finalmente faccia a faccia non se ne sono visti, anche se si continua a parlare di trattative sottotraccia. E quindi i comitati e gli innamorati del Trebbia adesso alzano gli scudi, si preparano in vista dell’estate, ricordando come manchino solo poche settimane a giugno-luglio, quando solitamente inizia il rilascio obbligatorio di acqua dalla diga del Brugneto verso la valle piacentina. Un rilascio, si ricorda, che è disciplinato da un rigido accordo tra le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, scaduto da luglio tra gli impegni bipartisan a riparlarne presto.