Perde di vista il figlio, ritrovato da un giovane ai Giardini Margherita

Tanta paura, ma per fortuna un lieto fine oggi pomeriggio ai Giardini Margherita.

Un bimbo si era allontanato dalla madre, una donna straniera, che è andata nel panico.

Un ragazzo ha trovato il piccolo mentre vagava nel parco e lo ha accompagnato dai militari dell’operazione Strade Sicure, che hanno poi riconsegnato il bambino alla mamma, ancora molto spaventata.