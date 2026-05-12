Perde di vista il figlio, ritrovato da un giovane ai Giardini Margherita
Solo apprensione e paura per una madre nel pomeriggio di oggi
Marcello Tassi
|2 ore fa
Bambino ritrovato
Tanta paura, ma per fortuna un lieto fine oggi pomeriggio ai Giardini Margherita.
Un bimbo si era allontanato dalla madre, una donna straniera, che è andata nel panico.
Un ragazzo ha trovato il piccolo mentre vagava nel parco e lo ha accompagnato dai militari dell’operazione Strade Sicure, che hanno poi riconsegnato il bambino alla mamma, ancora molto spaventata.