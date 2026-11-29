Cinquantasette passaggi sotto le telecamere della zona a traffico limitato con il permesso scaduto. Una dimenticanza che rischia di costare a un’automobilista piacentina circa 10mila euro.

La donna, titolare di un’autorizzazione per accedere alla Ztl, non aveva rinnovato il permesso alla scadenza. Tra il 2022 e il 2023 aveva così collezionato 57 violazioni, per un importo complessivo delle sanzioni di circa 5mila euro.

L’automobilista si era rivolta al giudice di pace, ottenendo un parziale accoglimento del ricorso e una riduzione delle multe a circa mille euro. Non soddisfatta del risultato, aveva però deciso di proseguire la battaglia legale, presentando appello.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel frattempo la donna non aveva pagato le sanzioni entro i termini previsti per beneficiare degli importi ridotti.