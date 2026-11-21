È ufficialmente partito il conto alla rovescia verso la festa più attesa dell'anno. L'albero di Natale di piazza Mercanti e le luminarie del centro storico di Piacenza sono state accese alle 18 di oggi, sabato 21 novembre. Al countdown, durato 10 secondi, hanno assistito numerosi piacentini che hanno apprezzato l'albero allestito per le imminenti festività.

In mattinata erano state aperte le bancarelle del tradizionale Villaggio in piazza Cavalli visitabili ogni giorno fino al 24 dicembre (il lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato, la domenica, e gli altri giorni festivi dalle 10 alle 20). Operativo il sabato e la domenica anche il trenino percorso gratuito da Viale Pubblico Passeggio a Piazza Cavalli e ritorno-

Gli appuntamenti di domenica 22 novembre:

Piacenza city tour: visita guidata, Iat-R Piazza Cavalli, ore 11

Babbo Natale incontra i bambini, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

LaBOLLAtorio - spettacolo, a cura di Il Bollaio Matto, dalle 17.30

A teatro con mamma e papà: "Contro il sole. Il mito di Dedalo e Icaro", Teatro Filodrammatici, ore 16.30