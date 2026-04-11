Piacenza capitale del calcestruzzo

Piacenza si prepara a essere la capitale del calcestruzzo. Torna infatti nella nostra città la sesta edizione di Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione: l’appuntamento è dal 16 al 18 aprile a Piacenza Expo. L’iniziativa è stata presentata nella sede di Confindustria alla presenza del direttore di Mediapoint & Exhibition e patron del Gic Fabio Potestà oltre che di Stefano Riva di Confindustria, dell’assessore Gianluca Ceccarelli, del coordinatore generale di Piacenza Expo Sergio Copelli e del docente dell’Università Cattolica Gian Marco Griffini.

Una manifestazione, quella che Piacenza si prepara ad accogliere, che si svolge a cadenza biennale e registra una crescita notevole rispetto all’edizione 2024 dove si erano già registrati oltre 6mila visitatori: «330 sono infatti le aziende espositrici presenti quest’anno ossia il 27% in più rispetto alle 261 di due anni fa - spiega Potestà - segnano una crescita del 33% anche gli espositori esteri che attualmente sono 64 a cui se ne aggiungono 9 piacentini. Infine aumenta del 22% anche lo spazio netto occupato: nel 2026 saranno 9328 metri quadri a fronte di poco più di 7600 nel 2024».

Una crescita dunque per Gic che tuttavia - a detta di Potestà - non sembrerebbe mettere in dubbio la presenza a Piacenza come invece è avvenuto con il Gis, le Giornate italiane del sollevamento: «Il Gis si sposta per una carenza di metri quadri e la domanda di spostarlo era già emersa nel 2024 - spiega Potestà - il quartiere fieristico di Piacenza va benissimo e se così non fosse, non organizzerei altri 5 eventi. Per me andare in un’altra sede significa ripartire da zero, ma in certi casi occorre dare ascolto al mercato e alle sue esigenze».