Piacenza Expo, aperte le tre fiere energetiche

Tre fiere in una da oggi, 21 maggio, a Piacenza Expo. Nei padiglioni di via Tirotti si è aperta la tre giorni di Hydrogen Expo, Nuclear Power Expo e Cybsec Expo. Manifestazioni dedicate rispettivamente all'idrogeno come fonte di energia pulita, alla cybersicurezza come frontiera strategica per la sicurezza nazionale e al nucleare come risposta concreta all'emergenza energetica. La triplice fiera proseguirà fino a venerdì 23 maggio.