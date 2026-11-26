Questura e comando provinciale dei carabinieri illuminati di arancione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,

Il colore arancione illumina i palazzi delle istituzioni piacentine per lanciare un messaggio forte e condiviso: dire no alla violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ieri, 25 novembre, anche Piacenza ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa da UN Women e sostenuta da Soroptimist International.

A tingersi di arancione sono state la facciata della Questura e quelle delle caserme dei Carabinieri, in un gesto simbolico che richiama l’attenzione su un fenomeno che richiede impegno quotidiano, prevenzione e protezione delle vittime.

In Questura l’accensione delle luci è avvenuta alle 17.30, alla presenza del questore Gianpaolo Bonafini, del vicario Giovanna Sabato, della dirigente della Divisione Anticrimine Tiziana Buonomo e del personale della stessa Divisione. Hanno partecipato anche il prefetto Patrizia Palmisani, l’assessore Nicoletta Corvi, in rappresentanza del sindaco, e Claudia Gnocchi, referente provinciale del Soroptimist International Club di Piacenza.

L’iniziativa ha coinvolto anche l’Arma dei Carabinieri. La caserma “Paride Biselli”, sede del Comando provinciale, si è illuminata di arancione alla presenza della presidente del Soroptimist Club di Piacenza, Claudia Gnocchi, della delegata nazionale Alessandra Tampellini e di una rappresentanza dell’associazione, accolte dal comandante provinciale, il colonnello Paolo Leoncini. La stessa iniziativa ha interessato anche la sede della Compagnia Carabinieri di Bobbio, dove lo scorso anno è stata inaugurata una “Stanza tutta per sé”.

Proprio questi ambienti rappresentano uno degli strumenti più concreti dell’impegno dell’Arma. Si tratta di spazi riservati e protetti, pensati per accogliere le donne vittime di violenza e consentire loro di raccontare quanto vissuto in un contesto rassicurante, lontano dalla formalità degli uffici tradizionali. Il progetto nazionale, avviato nel 2015 grazie alla collaborazione tra Carabinieri e Soroptimist International d’Italia, ha permesso di realizzare stanze arredate e attrezzate per favorire l’ascolto, con la presenza di personale appositamente formato.

L’arancione, dunque, non è soltanto il colore scelto per illuminare le facciate degli edifici, ma il simbolo di una battaglia che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine e associazioni. Un impegno che non si esaurisce in una giornata, ma passa ogni giorno dall’ascolto, dalla prevenzione e dalla vicinanza a chi trova il coraggio di chiedere aiuto.