Sunday, August 31

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Sunday, August 31

Seguici

Pianello: cantiere lampo per piazza Madonna in attesa del Wine fest

L'intervento terminerà entro l'ultimo fine settimana di settembre e porterà alla riqualificazione dell'area verde

Mariangela Milani
|2 ore fa
Pianello: cantiere lampo per piazza Madonna in attesa del Wine fest
1 MIN DI LETTURA
Piazza Madonna a Pianello si rifà il look . Sono partiti i lavori "lampo" che, al massimo entro l'ultimo fine settimana di settembre, dovranno portare alla riqualifica dell'area verde al centro della piazza posizionata nella parte alta del paese. I lavori prevedono la creazione di una mini isola, piastrellata, delimitata da panchine. Il resto rimarrà a verde con piante a delimitare il perimetro e una Paulownia, in sostituzione del vecchio cedro dell’Himalya che era stato abbattuto mesi fa perché ritenuto non più stabile. Una panchina sarà posizionata di fronte all'edicola votiva. Concluso questo prima stralcio, subito dopo il Wine fest che si tiene l'ultimo week end di settembre, si partirà con la riqualifica  dell’altra zona verde: tra via Leonardo da Vinci e la rotonda che immette in via Santa Liberata e Faustina. 

Gli articoli più letti della settimana