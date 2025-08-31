Pianello: cantiere lampo per piazza Madonna in attesa del Wine fest

Piazza Madonna a Pianello si rifà il look . Sono partiti i lavori "lampo" che, al massimo entro l'ultimo fine settimana di settembre, dovranno portare alla riqualifica dell'area verde al centro della piazza posizionata nella parte alta del paese. I lavori prevedono la creazione di una mini isola, piastrellata, delimitata da panchine. Il resto rimarrà a verde con piante a delimitare il perimetro e una Paulownia, in sostituzione del vecchio cedro dell’Himalya che era stato abbattuto mesi fa perché ritenuto non più stabile. Una panchina sarà posizionata di fronte all'edicola votiva. Concluso questo prima stralcio, subito dopo il Wine fest che si tiene l'ultimo week end di settembre, si partirà con la riqualifica dell’altra zona verde: tra via Leonardo da Vinci e la rotonda che immette in via Santa Liberata e Faustina.