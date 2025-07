Pianello. decima edizione per Fracasso Giovani

Venerdì 11 e sabato 12 luglio Fracasso Giovani celebra la sua decima edizione. Dieci anni da quando l'associazione Giovani, pochi mesi dopo essersi costituita, ideò la festa che è ormai diventata un rito estivo per decine di giovani e giovanissimi di Pianello. A dieci anni dalla prima edizione i Giovani di Pianello, tutti di età tra i 16 e i 29 anni, si sono dati un nuovo direttivo guidato da Mattia Perrucci, che ha segnato una sorta di primo ricambio generazionale "A settembre organizzeremo un torneo di basket – dice il presidente - e per il prossimo anno stiamo pensando ad un altro torneo, magari di ping pong".

Nel frattempo l’evento cardine resta Fracasso Giovani, la festa negli spazi dell’area sport di lato la piscina comunale dove venerdì 11 e sabato 12 luglio torneranno a darsi convegno decine di giovani pianellesi, e non solo.