Piazza Borgo, smantellata l'edicola. Era in stato di abbandono e degrado

E' stata smantellata, nella prima mattinata di venerdì 29 agosto, l’ex edicola di piazza Borgo. La concessione risultava scaduta dal 2018 e il chiosco era in stato di abbandono e degrado.

Sul posto sono intervenuti il personale del Comune e quello di Iren per la rimozione del manufatto e dei rifiuti al suo interno oltre che per il ripristino e la pulizia del luogo.

Nel maggio scorso l'edicola era finita nel mirino delle lamentele dei residenti della piazza , definita "pericolante e ormai fatiscente".