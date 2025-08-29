Friday, August 29

Piazza Borgo, smantellata l'edicola. Era in stato di abbandono e degrado

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
E' stata smantellata, nella prima mattinata di venerdì 29 agosto, l’ex edicola di piazza Borgo. La concessione risultava scaduta dal 2018 e il chiosco era in stato di abbandono e degrado.
Sul posto sono intervenuti il personale del Comune e quello di Iren per la rimozione del manufatto e dei rifiuti al suo interno oltre che per il ripristino e la pulizia del luogo. 
Nel maggio scorso l'edicola era finita nel mirino delle lamentele dei residenti della piazza, definita "pericolante e ormai fatiscente".
L'edicola prima delle rimozione
Gli articoli più letti della settimana