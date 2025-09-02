Il chiosco scomparso da piazza Borgo: ora tanti lo rimpiangono

Per anni dimenticata, ma adesso che non c’è più fa parlare di sé. È il chiosco della vecchia edicola di piazza Borgo smantellato nei giorni scorsi perché abbandonato: la notizia, diffusa con soddisfazione dal Comune, non è stata accolta con altrettanta gioia da molti pia-centini. In primis dalla sezione di Italia Nostra che proprio un paio di mesi fa aveva proposto un uso alternativo del piccolo chiosco: «Si potrebbe sfruttare per abbellire la piazza, trasformandolo in un punto informativo sulle vie di pellegrinaggio della città - aveva abbozzato l’associazione inviando anche un render del chiosco rimesso a nuovo -. Informare i turisti può essere un primo passo per sensibilizzare sulla bellezza della nostra città e sull’importanza della sua tutela. Oltre che un primo passo per riqualificare una piazza». Anche altri cittadini hanno commentato la notizia sui social chiedendo se la struttura non potesse essere ripristinata o restaurata o comunque non distrutta : rispondendo a un commento, la sindaca Katia Tarasconi ha però evidenziato che «non è di proprietà del Comune ma di un privato che aveva insoluti: le norme non consentono diversamente».

Molti non si sono fatti bastare questa risposta: più d’uno ha tirato in ballo la situazione di piazza Cittadella con il cantiere fermo da mesi e la necessità di decoro che - nel comunicato diramato dal Comune si intendeva ripristinato in piazza Borgo con la demolizione della ex edicola, richiesta a quanto sembra da diversi residenti della zona.