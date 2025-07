Piazza Cittadella avanza, nessuno stop al cantiere

Proseguono le opere nonostante la polemica politica al calor bianco Piacenza l Dopo la “battaglia” in consiglio comunale, i botta e risposta e rimpalli di responsabilità politiche, restano i fatti. E i fatti sono che il cantiere più contestato sta in effetti andando avanti. Nessuno stop risulta da parte di Piacenza Parcheggi-Gps all’impresa edile Edilstrade Building che sta eseguendo le opere ed è attiva a ridosso della decisione del Comune di concedere un mese a Gps per regolarizzare la propria posizione. I

l lavoro continua anche i questi ultimi giorni di luglio, come mostrano le foto scattate giusto ieri pomeriggio. Sarà interessante ora capire cosa emerge dalla commissione prevista già da tempo sul destino del contratto e della piazza che è fissata proprio per oggi. La fase estiva è ancora interlocutoria, dunque. Sul tavolo, la diffida formale del Comune a Gps inviata il 23 luglio che dà i 31 giorni di tempo per presentare garanzie bancarie aggiornate e un nuovo cronoprogramma per colmare i 240 giorni di ritardo. In caso contrario, il contratto sarà risolto.