«Piazza Cittadella, esporre il progetto a Palazzo Gotico»

Anche a Ferragosto il progetto per piazza Cittadella continua a far discutere. Dopo il via libera della giunta alle procedure per l’affidamento del progetto sviluppato da Arcadis, il dibattito sulla trasformazione dell’area si è riacceso tra lettere pubblicate su «Libertà», interventi sui social e proposte alternative (da Bruna Milani e Alessandro Malinverni). A rilanciare la discussione sono Claudia Gnocchi, del gruppo misto, e Alternativa per Piacenza, che rivolgono un appello alla sindaca Katia Tarasconi e alla Giunta: trasformare le polemiche degli ultimi mesi in una nuova occasione di confronto con la città.

La proposta è quella di aprire una fase di consultazione pubblica sul progetto, dopo un percorso partecipativo che, secondo Gnocchi e ApP, non avrebbe raggiunto l’obiettivo di coinvolgere realmente i cittadini. I quattro incontri istituzionali conclusi il 3 giugno avrebbero infatti registrato una partecipazione limitata soprattutto a consiglieri comunali, rappresentanti delle associazioni e delle categorie, oltre a pochi cittadini.