Piazza Cittadella, prosegue il percorso partecipativo

piazza Cittadella. La seconda sessione dei laboratori tematici presso Palazzo Farnese per un momento di restituzione e lavoro sugli esiti dei tavoli stakeholder ha visto come sempre l'illustrazione del lavoro da parte di Arcadis, società incaricata dal Comune di eseguire il processo partecipativo. Un grosso fegato etrusco posto di fronte a Palazzo Farnese pronto a dare il benvenuto ai visitatori che arriveranno da fuori Piacenza. È l'idea che l'architetto Franz Bergonzi ha avuto per la progettazione di. La seconda sessione dei laboratori tematici presso Palazzo Farnese per un momento di restituzione e lavoro sugli esiti dei tavoli stakeholder ha visto come sempre l'illustrazione del lavoro da parte di Arcadis, società incaricata dal Comune di eseguire il processo partecipativo.

Bergonzi ha chiuso la serata presentando la sua proposta, un'opera d'arte che riprodurrà il fegato etrusco custodito a Palazzo Farnese, del costo di circa 100mila euro e posto al centro di piazza Cittadella. Intorno al monumento una serie di spazi verdi con alberi inframmezzati da dehor, tra il fegato e il Palazzo verrebbe realizzato un giardino con la riproduzione del simbolo dei Farnese, e in mezzo una "linea d'acqua" con fontane a simboleggiare il fiume Po. Nel corso dell'incontro sono state ipotizzate da Arcadis anche alcune aree per posti-auto: 120 all'ex laboratorio Pontieri, 25 in piazza Casali, 20 in via Brigata Piacenza, 250 in via X Giugno e 60 al polo del ferro.

Il prossimo appuntamento con il percorso partecipativo sarà il 21 aprile, dalle 18 al laboratorio aperto all'ex chiesa del Carmine, per poi discutere i risultati durante la seduta di consiglio comunale del 27 aprile. Il progetto di fattibilità, secondo i tempi stimati da Arcadis, dovrebbe dunque essere definito verso giugno.