Piazza di Ottone, spiraglio nella protesta: ipotesi mediazione della prefettura

Dopo giorni di proteste e tensione, arriva un primo spiraglio nel braccio di ferro sulla nuova piazza di Ottone. La prefettura si è proposta di mediare tra il sindaco Federico Beccia e i manifestanti che sabato scorso hanno riempito le vie del paese contro il progetto di riqualificazione di piazza della Vittoria.

«Sono stato contattato dalla prefettura, che si è resa disponibile a fare da intermediazione tra me e una rappresentanza dei manifestanti» conferma Beccia a Libertà. «Ho accettato: sarà l’occasione per chiarire il progetto, che era definito fin dal 2021. C’è un pregiudizio nel toccare la piazza, che oggi è solo un parcheggio. Ringrazio la prefettura per l’attenzione al territorio».

Il progetto da 300mila euro, con nuove alberature, panchine, muretti e un bassorilievo dedicato ai Doria, prevede anche la riduzione di alcuni parcheggi centrali. Proprio questa modifica, insieme alla mancanza di confronto pubblico, ha acceso la protesta di residenti e villeggianti.