Proteste per la nuova piazza di Ottone, martedì incontro in prefettura

C’è una data per il confronto che Ottone attende da settimane: martedì 18 novembre, alle 11, in prefettura a Piacenza. È l’incontro tra il sindaco Federico Beccia e una delegazione dei manifestanti contrari al progetto di riqualificazione di piazza della Vittoria, il cantiere che ha spaccato l’opinione pubblica nel paese dell’alta Val Trebbia. La convocazione, firmata dal capo di gabinetto Claudio Giordano, segna il primo passo istituzionale verso un possibile dialogo dopo cortei, appelli e tensioni crescenti.

Il progetto, dal valore di 300mila euro (100mila finanziati dalla Regione e 200mila da un mutuo comunale), prevede alberature, muretti, panchine e un bassorilievo dedicato ai Doria, ma anche la riduzione di alcuni parcheggi centrali.

Per molti residenti si tratta di una trasformazione troppo radicale: «La piazza rischia di perdere la sua identità», ripetono. Il sindaco difende invece l’opera come «necessaria per restituire decoro e sicurezza al cuore del paese».

Gli ex primi cittadini Giovanni Piazza e Mirco Carbone chiedono però che i lavori vengano sospesi fino all’incontro: «Serve parlarne a bocce ferme».