Pilar Fogliati: «Grazie a Fabio amo Piacenza e cucino i piatti tipici»
Le dichiarazioni dell'attrice romana fidanzata con il piacentino Paratici, direttore sportivo della Fiorentina
Redazione Online
|2 ore fa
Pilar Fogliati e Fabio Paratici a Borgonovo - © Libertà/Paolo Cagnani
«Grazie a Fabio ho imparato ad amare Piacenza, la sua città»: parole dell'attrice Pilar Fogliati, fidanzata con il piacentino Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attrice piemontese romana ha dichiarato di aver imparato a cucinare i piatti tipici piacentini e di essere diventata molto brava. Fogliati, classe 1992, nell'intervista ha parlato delle sue ansie, del lavoro e del legame con il dirigente 53enne. Dal 3 dicembre l'attrice sarà in onda su Rai Uno con una nuova fiction "Una piccola formalità".