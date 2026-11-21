«Grazie a Fabio ho imparato ad amare Piacenza, la sua città»: parole dell'attrice Pilar Fogliati, fidanzata con il piacentino Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attrice piemontese romana ha dichiarato di aver imparato a cucinare i piatti tipici piacentini e di essere diventata molto brava. Fogliati, classe 1992, nell'intervista ha parlato delle sue ansie, del lavoro e del legame con il dirigente 53enne. Dal 3 dicembre l'attrice sarà in onda su Rai Uno con una nuova fiction "Una piccola formalità".