Pioggia e niente neve: Natale a rischio maltempo

Per i piacentini è di nuovo arrivato il momento di mettere mano all’ombrello. Un vortice depressionario sulla Spagna sta infatti richiamando aria umida di Scirocco su tutte le regioni occidentali italiane, coinvolgendo anche il Piacentino. Da oggi il tempo è cambiato nettamente: cieli grigi, clima umido e piogge diffuse, a tratti persistenti e più abbondanti sulle aree montane. Una situazione destinata a proseguire nei prossimi giorni e che, secondo gli esperti, mette a rischio il bel tempo anche durante le festività natalizie.

«Nei prossimi giorni – spiega Silvio Scattaglia di Meteo Niviano – è prevista una fase di variabilità. Un nuovo peggioramento potrebbe arrivare tra la serata di domenica e l’inizio della prossima settimana. Guardando alle proiezioni verso Natale, il tempo si manterrà instabile, con piogge frequenti. Al momento non si intravedono condizioni invernali: avremo un clima umido e piovoso, con temperature superiori alla media del periodo e senza nevicate sul nostro territorio».