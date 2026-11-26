Mentre il maltempo delle scorse ore sembra concedere una tregua nel Piacentino, è partita la conta dei danni causati dalle forti precipitazioni e dalle raffiche di vento che hanno colpito sia la pianura che la montagna piacentina.

Diversi durante la giornata di oggi, giovedì 26 novembre, gli interventi dei vigili del fuoco. Disagi particolari sono stati recati dalla caduta di alberi lungo strade e marciapiedi. A Barriera Torino per esempio, in mattinati, il traffico ha risentito del crollo di una pianta. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.

Nessun ferito neanche lungo via Trebbia dove, però, si sono registrati danni alle auto parcheggiate dopo al caduta di alcuni alberi.

Gli interventi dei vigili del fuoco non si sono fermati alle mura cittadine, ma hanno interessato varie zone della provincia, dalla Val Tidone alla Val Trebbia.