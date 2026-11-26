«Bastano normali piogge autunnali per mettere a rischio uno dei patrimoni documentali più preziosi custoditi a Piacenza. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto e le nostre fotografie mostrano pavimenti bagnati e importanti infiltrazioni nelle sale dell’Archivio di Stato, all’ultimo piano di Palazzo Farnese, dove sono conservati molti importanti documenti e manoscritti di enorme valore tra i quali quelli di Giuseppe Verdi».

La denuncia viene da Sara Soresi, consigliera comunale di Fratelli d’Italia e da Jonathan Papamarenghi, consigliere del centrodestra passato nel Gruppo misto.

«Una situazione gravissima - avvvertono Soresi e Papamarenghi -. Qui non è in gioco soltanto il decoro di un Palazzo di straordinario valore, ma anche la conservazione di testimonianze uniche della nostra storia e della nostra cultura. È inaccettabile che il patrimonio affidato alla cura dell’Archivio di Stato, valorizzato dal lavoro competente e appassionato del suo personale, possa essere esposto a simili rischi per l’inerzia del proprietario dell’immobile: il Comune di Piacenza».

La situazione, prosegue la nota congiunta, «a quanto risulta è segnalata da oltre un anno, senza che l’amministrazione Tarasconi abbia provveduto a risolverla. Eppure Palazzo Farnese non è un edificio qualunque: lo Stato lo ha trasferito al Comune che si è assunto precisi impegni di manutenzione straordinaria. Impegni che oggi, davanti a queste immagini, appaiono quantomeno disattesi. E pensare che la passata amministrazione di centrodestra aveva promosso e realizzato diversi grandi interventi tra i quali proprio i lavori per la sistemazione per stralci di gran parte dei tetti. Dopo allora più nulla».

Le critiche all’amministrazione in carica non si fermano qui: «Si annunciano grandi progetti di riqualificazione - dicono Soresi e Papamarenghi - e si parla di rilancio culturale e turistico, ma nel frattempo non si vuole nemmeno garantire l’ordinaria manutenzione necessaria a impedire che l’acqua entri nelle sale dove sono custoditi preziosi manoscritti. E mentre Tarasconi ci racconta di interventi milionari, l’unica cosa che oggi c’è è il mutuo da 2 milioni di euro a carico dei piacentini, mentre si trascura anche la semplice manutenzione quotidiana per proteggere ciò che la storia ci ha lasciato; la tutela del patrimonio viene prima degli annunci. Per questo pretendiamo dall’Amministrazione un intervento immediato, già fin troppo tardivo siccome è sollecitato da quasi due anni. Non si può sempre attendere il verificarsi di un danno irreparabile per vedere intervenire il Comune anche nelle cose più semplici, come ormai l’Amministrazione ci ha abituati a Piacenza. Un amministratore pubblico deve operare come il buon padre di famiglia: chi fa piovere in casa da oltre un anno, e non per mancanza di risorse, di certo bravo non lo è».