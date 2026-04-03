Pista ciclabile sul lungo Po, via ai lavori. Map: «Avvisati solo ieri»

Il lungo Po è chiuso. Da ieri mattina è stato posizionato il cantiere che consentirà di proseguire i lavori per la pista ciclabile che collegherà l’area direttamente con il centro di Piacenza. Un intervento corposo che di fatto renderà inagibile il tratto per i prossimi mesi e che ha già suscitato qualche malumore: a farsene portavoce è la società sportiva Map, attraverso il presidente Tullio Bionda e il vice Federico Scarpa che ieri mattina si sono presentati direttamente nell’area per rivendicare i loro diritti stabiliti da un’apposita convenzione.

«Ci hanno avvisato della partenza dei lavori il pomeriggio precedente l’avvio con una mail - spiegano - noi non abbiamo problemi a trovare un accordo, ma non sono queste le tempistiche corrette. Già ci eravamo impegnati nella programmazione dei lavori primaverili relativi alla sistemazione del pontile e non solo: in questo modo tutto è bloccato. Fra l’altro noi abbiamo la gestione dell’area, anche per motivi di responsabilità legale dovevamo essere avvisati per tempo e ci deve essere garantita la possibilità di accesso alla nostra struttura».