Più alberi nei parchi urbani e 190 siepi in corso Europa

Corso Europa, via Penitenti, via Maculani, via Tramello, parco della Pace in via Raffalda, giardini Margherita davanti alla stazione, parco Falcone e Borsellino in via Damiani, viale Pubblico Passeggio e parco della Galleana. Sono le nove aree verdi oggetto dell’intervento di piantumazione e forestazione il cui progetto esecutivo è stato approvato dal Comune, con cronoprogramma che ne indica in quattro mesi l’attuazione, a partire dall’autunno 2025 per protrarsi fino alla primavera 2026.

L’opera di sistemazione e riqualificazione del verde urbano costa 65mila euro ed è finanziata con i contributi statali stanziati a compensazione dei territori che hanno ospitato centrali nucleari (Caorso). Scopo del progetto, si spiega nelle carte, è di «perseguire la strada del mantenimento del verde pubblico in uno stato di decoro attraverso interventi che mirano a migliorare lo stato delle infrastrutture verdi della città».

Più nel dettaglio, si prevede: la messa a dimora in corso Europa (spartitraffico e aiuole) di 190 esemplari di siepe di Prunus laurocerasus «per integrare le fallanze nella barriera vegetale esistente contro lo smog causato dal traffico»; in via Penitenti 22 esemplari di «essenze varie per la creazione di un’area verde»; al parco della Pace «la messa a dimora di alberature ad alto fusto; ai giardini Margherita la piantumazione di Fagus sylvatica Asplenifolia, specie "di grande pregio ornamentale»; ai giardini Falcone e Borsellino vengono piantati Magnolia soulangiana e Prunus pissardii; nelle via Maculani, Tramello e sul Facsal la «messa a dimora di numero variabile di esemplari di Platanus Vallis clausa, «selezionato appositamente per la sua resistenza al cosiddetto cancro colorato; infine piantine al parco della Galleana.