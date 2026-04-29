Polizia, in arrivo 5 nuovi agenti. Siap: «Resta l'emergenza»

Sono cinque i nuovi agenti in prova assegnati alle volanti della Questura di Piacenza. La decisione, arrivata nelle ultime ore, viene rivendicata dal sindacato Siap come conseguenza diretta di una propria denuncia pubblica.

Secondo il Siap, si tratta di un ritorno a una prassi consolidata: «Gli agenti in prova, fin dal primo giorno, possono essere impiegati nei servizi operativi, comprese le volanti, pur non potendo svolgere servizio isolato. Una linea che, denuncia il sindacato, sarebbe stata disattesa negli ultimi mesi dall’attuale questore, che aveva deciso di non utilizzarli durante il periodo iniziale. Una scelta contestata fin da subito».

«Oggi, anche se per pochi giorni prima della fine del periodo di prova, questi agenti tornano a essere impiegati nelle volanti – spiegano dal sindacato – e questo rappresenta un segnale importante per il futuro». Per il Siap, infatti, rinviare l’impiego operativo fino al termine della prova rischierebbe di creare gravi carenze nell’organico.

Il sindacato sottolinea come i trasferimenti avvengano ogni sei mesi e che, considerando i quattro mesi di prova degli agenti, l’eventuale mancato utilizzo nelle volanti comporterebbe «un buco operativo di quattro mesi ogni sei, pari a otto mesi su dodici», con ripercussioni dirette sulla sicurezza del territorio.

Nonostante l’assegnazione dei cinque agenti, il giudizio resta critico. «I numeri non ci soddisfano – evidenziano dal Siap – anche perché a fronte di cinque nuovi arrivi, tre operatori vengono trasferiti altrove, con un saldo negativo».

Infine, viene ribadita la carenza strutturale di organico della Questura di Piacenza, che conta circa 180 operatori rispetto ai 200 ritenuti necessari, oltre a una scopertura di quattro funzionari.