Polizia Penitenziaria: 571 ingressi, 1.369 eventi critici

Un lavoro spesso silenzioso quello della polizia penitenziaria, ma talmente fondamentale che anche per la festa del 209esimo anniversario del corpo, alcuni agenti hanno potuto solo portare il loro saluti attraverso Andrea Romeo, direttore della casa circondariale, perché impegnati nei corridoi e nelle garitte del carcere. D’altronde i numeri del 2025 portati a illustrare l’attività della polizia penitenziaria sono eloquenti: 2012 spostamenti di detenuti, di cui 2003 su strada, 8 aeree e una ferroviaria, a seguito di esecuzioni di provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria e dall’amministrazione penitenziaria. E ancora 149 perquisizioni ordinarie e due straordinarie, oltre alla gestione di 1.369 eventi critici, mentre le porte girevoli delle Novate hanno registrato 571 ingressi e 478 scarcerazioni. E ancora, per quanto riguarda i rapporti fra detenuti e familiari, sono stati effettuati 8.756 video e 4.880 colloqui visivi, cifre a cui si aggiunge un consistente numero di notizie di reato e sequestri di oggetti e stupefacenti.