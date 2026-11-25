A Borgotrebbia un polo sportivo all’aperto, un playground di circa 600 metri quadrati con campo da basket, pallavolo e tennis. E’ l’opera che il Comune ha in agenda in una porzione del parco giochi in via Trebbia davanti alla scuola. Siamo nella porzione affacciata su via Dal Verme, dove ora c’è un campo da basket, a ridosso di un posteggio. A disposizione per il finanziamento ci sono 320mila euro di Sport e Salute spa, società statale che si occupa di sviluppo dell sport.

Il campo da basket, originariamente pensato nell’arena Daturi, viene spostato a Borgotrebbia in una versione polifunzionale. E non mancheranno attrezzature per parkour, skate e setti per murales.

Prossima tappa è la redazione del progetto esecutivo. Quindi saranno appaltati i lavori la cui durata è prevista in cinque settimane.