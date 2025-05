Polo Volta, gli studenti ricordano il prof Milani con un murale

Un murale. Un disegno grande quanto una parete, come a voler fissare dentro ai muri della scuola il ricordo perenne di chi di quella scuola è stato una colonna portante. Così gli studenti - perché loro si considerano ancora tali e non ex - del professor Luigi Milani hanno voluto ricordarlo.

A un anno dalla sua morte i venti studenti di quarta c, indirizzo tecnico tecnologico del Polo Volta di Borgonovo, aiutati dalla professoressa Valeria Podrecca, hanno fissato sulla parete il volto del "prof” Milani. Lo hanno fatto «perché per noi – spiegano gli stessi studenti durante la scopertura della pittura murale – il prof Milani era un punto di riferimento, una guida, una di quelle rare persone capaci di lasciare il segno nella vita degli atri con la propria umanità». Realizzare il murale non è stato facile. I venti studenti del Volta di Borgonovo si sono aiutati partendo da una foto riprodotta con la tecnica dello stencil, video-proiettato sul muro e poi dipinto. L'immagine lo ritrae con la sua chitarra. Del resto la musica era per Betty Blue, nome d'arte di Luigi Milani conosciuto anche come cantautore e musicista, la seconda ragione di vita insieme all'insegnamento.