Ponte a Travo, due milioni di lavori: «Ma resterà il divieto per i Tir»

In corso c’è un cantiere da non meno di due milioni di euro. Ma nonostante gli sforzi, questo non servirà comunque a eliminare il divieto di transito ai mezzi pesanti. Per il ponte stradale sul Trebbia di Travo, che collega il paese a Casino Agnelli, non sono in vista interventi risolutivi dei problemi di staticità riscontrati dai tecnici della Provincia: i camion oltre le 26 tonnellate dovranno continuare a passare altrove. Lo ha chiarito la sindaca di Travo, Roberta Valla, nell’ultimo consiglio comunale, su sollecitazione del consigliere di minoranza Pietro Tagliaferri. Quest’ultimo, infatti, ha chiesto tempi e modi degli interventi di consolidamento del ponte, dal momento che il traffico pesante - a causa delle limitazioni - è da tempo costretto a riversarsi sulla Provinciale 40 di Statto, «che già presenta cedimenti» a suo dire.