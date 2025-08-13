Ponte chiuso, online gli orari delle nuove fermate dei treni tra Pontenure e Cadeo

Sono consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia gli orari delle nuove fermate assegnate ai treni del Regionale nelle stazioni di Pontenure e Cadeo, in occasione dell’avvio dei cantieri per la manutenzione straordinaria a cura di Anas del ponte stradale sul torrente Nure. Da lunedì 18 agosto passeranno da 7 a 30 le corse dei treni regionali con fermata nelle due stazioni del piacentino, garantendo una copertura del servizio per l’intero arco della giornata, con particolare attenzione alle fasce orarie più utilizzate da studenti e lavoratori pendolari. Le fermate aggiuntive resteranno operative per l’intera durata del cantiere.