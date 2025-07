Ponte di Barberino, depositate 29 offerte per la ricostruzione

Al termine previsto per venerdì 18 luglio a mezzogiorno, sono ventinove le ditte che da tutta Italia hanno presentato in municipio a Bobbio una manifestazione d’interesse per l’attesa ricostruzione del ponte di Barberino, crollato nell’alluvione del 14 settembre 2015. La base d’asta è di 3,6 milioni di euro e, per questa fascia d’importo, la norma prevede che vengano selezionati, tra quelli che si sono fatti avanti, 10 operatori economici, chiamati a presentare ciascuno la propria offerta economica e la documentazione richiesta. Sulla base del ribasso sarà individuato dalla commissione valutatrice chi si aggiudicherà il cantiere chiamato a ricucire una ferita profonda nel territorio, a dieci anni dall’onda che portò nelle valli distruzione, paura, e purtroppo morte. Il lavoro di selezione, in capo al Comune, sarà sicuramente complesso, ma come spiegato più volte dal sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, che all’alba del 14 settembre 2015 fu l’ultimo a transitare sul ponte in sopralluogo prima del crollo, l’obiettivo è arrivare a individuare la ditta per la costruzione a stretto giro. Il prima possibile.