Ponte di Pievetta, segni di usura a quattro anni dai lavori

Giunti che saltano e percorsi ciclopedonali costellati di buche. Il ponte di Pievetta, finito di ristrutturare giusto quattro anni fa, mostra già i segni dell'usura. Quella dovuta al passaggio incessante di migliaia di veicoli, la gran parte mezzi pesanti, che ogni giorno lo percorrono ad ogni ora del giorno e della notte. Il risultato è la precoce usura dei giunti. Percorrendo il viadotto che collega Castelsangiovanni alla sponda lombarda del fiume Po si notano in più punti parti di giunti mancanti. Anche le due piste ciclopedonali lato strada mostrano segni di usura evidente, con lastre di cemento in alcuni casi "traballanti". In un punto si nota un grosso pezzo di ferro piegato, appoggiato lato strada. Pare proprio essere un pezzo di giunto saltato, magari per il passaggio di un mezzo pesante e poi spostato lato strada per evitare incidenti.

Percorrendo il ponte si nota un altro fenomeno preoccupante: ciclisti e monopattini che sfrecciano accanto a bisonti della strada.