Ponte sul Nure, ecco i guardrail: domani arriva la data di riapertura

​Guardrail posizionati, operai al lavoro per ultimare i collegamenti tra il viadotto e i tratti di via Emilia che portano a Pontenure e Piacenza. Poi mancherà solo la segnaletica orizzontale. Ecco le immagini dal drone di Telelibertà.

Domani, giovedì 12 marzo, potrebbe arrivare la data attesa da mesi: quella della riapertura del ponte sul Nure lungo la via Emilia. Dopo sei mesi di chiusura per i lavori di manutenzione straordinaria avviati da Anas lo scorso 15 settembre, è infatti convocato il Comitato operativo viabilità in Prefettura a Piacenza. Un incontro in videoconferenza con tutti gli enti coinvolti che dovrà chiarire se il ponte potrà riaprire come previsto il 15 marzo e con quali modalità. Un'occasione anche per fare il punto sui servizi attivati in questi mesi di interruzione di uno degli assi stradali più importanti del territorio.

Tra i nodi da sciogliere c’è quello dell’emergenza sanitaria: durante la chiusura del ponte l’Ausl di Piacenza ha potenziato i presidi locali con una postazione della Croce Rossa a Roveleto attiva 24 ore su 24 con auto infermieristica. Con il ritorno alla viabilità ordinaria il servizio tornerà invece alla configurazione precedente.

Si parlerà anche di trasporti ferroviari: la Regione ha già espresso l’intenzione di mantenere le trenta corse dei treni aggiuntivi introdotti nelle stazioni di Cadeo e Pontenure dopo la raccolta firme dei pendolari.