Pontenure, i residenti di via Garibaldi: «Addio sicurezza e tranquillità»

«Come è possibile che dal 2019, anno in cui si cominciò a parlare dell’intervento sul ponte sul Nure, ad oggi non si sia riusciti a mettere a punto un progetto meno impattante sui noi cittadini?». Se lo chiede Nadia Giorgi e lo chiedono i residenti di via Garibaldi, preoccupati per i disagi che la chiusura del ponte sul Nure genererà in una strada già gravata da un traffico continuo, anche di mezzi pesanti. I cittadini mostrano le foto dei grossi camion che percorrono ogni giorno la strada provinciale che attraversa il paese e prosegue in direzione di San Giorgio.

Con la chiusura del ponte il traffico deviato dalla via Emilia si riverserà in via Garibaldi, su cui convergeranno anche i mezzi di lavoro provenienti dalle cave della Valnure e diretti in Valdarda impossibilitati a proseguire via Carpaneto, data la contemporanea chiusura del ponte sul Vezzeno. Si prevede, pertanto, un aumento esponenziale del traffico. «Sono anni che insistiamo, la prima raccolta firme risale al 2001, ma a parte le promesse elettorali non è mai stato fatto nulla di risolutivo - continua Fiorenzo Zanelli -. E ora arriva la tegola della chiusura del ponte».