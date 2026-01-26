"Porto la lirica in piazza": Eleonora Lorenzato incanta Piacenza

Tardo pomeriggio di un sabato di gennaio a Piacenza. Il freddo è pungente, una pioggia sottile cade sulla città blindata per due manifestazioni, con poche persone in giro. Eppure, nell’aria si diffonde una voce angelica e potente, capace di scaldare l’atmosfera e attirare i passanti verso piazza Cavalli.

A cantare è un’artista di strada, ma non una qualunque. È Eleonora Lorenzato, 27enne vicentina, che trasforma le piazze in veri e propri teatri a cielo aperto. Il suo pubblico è fatto di passanti, la sua arte è profonda e la sua semplicità disarmante.

Nel 2023 ha cantato anche in Vaticano per Papa Francesco ed è stata protagonista di diversi programmi Rai. I piacentini, apparentemente timidi, ascoltano da lontano e poi la ripagano con applausi calorosi. Qualcuno le offre un tè caldo, altri chiedono informazioni, molti contribuiscono a darle un sostegno concreto per continuare a sognare.